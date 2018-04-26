Курс нацвалюты продолжает терять позиции после стабилизации в начале недели
Тенге ослаб до 327,6 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 327,62 тенге, показав рост на 1,02 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $42,85 млн., показав снижение на $2,2 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

Как сообщает МИА Казинформ, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,14 до $74 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на $0,35 до $68,05 за баррель.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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