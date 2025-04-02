Казахстанцы смогут проверить количество оформленных на них SIM-карт

Новая функция запущена на портале eGov
Тамара Вааль, Астана, Власть
На портале «Электронного правительства» запущена новая функция, через которую казахстанцы могут проверить, сколько на них оформлено SIM-карт. Об этом журналистам в среду в кулуарах мажилиса сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.
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