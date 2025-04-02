Новая функция запущена на портале eGov
Казахстанцы смогут проверить количество оформленных на них SIM-карт
Иллюстративное фото polisia.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

На портале «Электронного правительства» запущена новая функция, через которую казахстанцы могут проверить, сколько на них оформлено SIM-карт. Об этом журналистам в среду в кулуарах мажилиса сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

«Хотел бы объявить, что в eGov ввели новую функцию по проверке регистрации количества SIM-карт на тот или иной ИИН. Поэтому сейчас в eGov можете спокойно проверить, вбив в свой ИИН – сколько мобильных номеров на вас оформлено», - сказал Мадиев.

Министр отметил, что если граждане увидят, что на них зарегистрированы SIM-карты, которые они не используют, можно обратиться к мобильному оператору и «выяснить это обстоятельство».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанцев, не оплачивающих коммунальные услуги через банк, внесут в группу риска по мошенническим операциям
Новости
Экологи, эксперты и представители туризма призывают отказаться от плана развития Алматинского горного кластера
Новости
В агентство по финмониторингу поступило только одно заявление на Kaspi Profit
Новости
Количество отказов на оформление РВП в Казахстане вырастет, заявили в МВД
Новости
В Жамбылской области снова произошло землетрясение
Новости
Казахстан и Евросоюз начали процедуры по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме