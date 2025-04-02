Мажилис ужесточил требования к охранным организациям

По новому законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис, в случае приостановления своей деятельности охранные фирмы будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать оружие на хранение в полицию.

«Первый блок поправок направлен на совершенствование форм и порядка осуществления государственного контроля в сфере охранной деятельности. Государственный контроль за охранной деятельностью и деятельностью специализированных учебных центров будет осуществляться уполномоченным органом и его территориальными подразделениями только в форме проверки», - сказал депутат Амантай Жаркынбек.

Вместе с тем сам порядок проведения проверки вынесен в отдельную новую статью. В ней регламентированы основания, особенности и сроки проведения проверки, определены порядок принятия и содержание актов о назначении и результатах проверки, а также установлены обязанности сотрудника, осуществляющего проверку. Таким образом, подчеркнул депутат, профилактический контроль без посещения субъекта контроля исключается. Он будет применяться только в отношении организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации.

Второй блок поправок направлен на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.

«Вводятся новые обязанности для владельцев оружия. Теперь владельцы оружия – юридические лица – в случае приостановления своей деятельности будут обязаны в течение 15 рабочих дней сдать на хранение оружие и патроны к нему в органы внутренних дел», - добавил мажилисмен.

Частные охранные организации в случае приостановления, прекращения или возобновления своей деятельности, а также оказания охранных услуг вне места регистрации юридического лица будут обязаны уведомлять об этом уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней.

«Данная норма также позволит усилить государственный контроль в отношении охранных организаций, которые после регистрации в качестве юридического лица и получения лицензии в одном регионе работают в другом регионе. Тем самым это обеспечит нахождение субъектов контроля в поле зрения контролирующего органа», - считает Жаркынбек.

Вместе с тем перечень охранных услуг дополняется новой - «по обеспечению пропускного режима на охраняемом объекте». Это обусловлено тем, что «представители службы безопасности сами нередко становятся участниками преступлений, в том числе особо тяжких».