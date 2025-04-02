При этом замминистра заявил, что оружия изъято больше, чем было похищено
В МВД заявили, что невозможно идентифицировать найденное оружие как похищенное во время Январских событий
Разграбленный оружейный магазин на проспекте Абылай хана в Алматы, январь 2022 год, ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Власть

Правоохранительные органы изъяли гораздо больше оружия, чем было похищено во время Январских событий в 2022 году, заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха, не назвав конкретных цифр. При этом идентифицировать найденное оружие как именно похищенное из оружейных магазинов во время Қаңтар, в полиции не могут.

«По фактам хищения (оружия во время Январских событий в 2022 году – В.) нами были возбуждены уголовные дела, была проведена сверка со всеми магазинами. На сегодняшний день мы изъяли оружия гораздо больше, чем было похищено, но проблема в том, что многое из этого оружия вытравлено, спилено, уничтожены номера», - сказал Лепеха.

То есть, добавил он, правоохранительные органы могут только по описанию предполагать, что то или иное оружие было похищено из конкретного магазина, но не могут идентифицировать его.

«А вообще я просто цифры не хотел бы сейчас назвать, но на сегодняшний день у нас изъято оружия гораздо больше, чем было похищено», - подчеркнул замминистра, отметив, что работа по изъятию оружию продолжается «практически каждый день».

27 марта комитет национальной безопасности сообщил, что с начала этого года совместно с органами полиции и прокуратуры изъято 12 автоматов, 41 пистолет, 75 ружей, 36 гранат и 1 603 боеприпаса различного калибра. При этом «значительная часть этого оружия была похищена в ходе Январских событий», заявляли в КНБ. Всего, по данным комитета, с 2022 года КНБ изъято 608 единиц оружия, утраченных «в кризисный период».

До этого в министерстве внутренних дел в ответ на запрос «Власти» сообщали, что до сих пор не найдены свыше 1,7 тыс. единиц оружия, похищенных во время Январских событий.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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