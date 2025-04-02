Жанбыршин просит проверить НПО с иностранным финансированием на вмешательство во внутреннюю политику

Депутаты мажилиса от фракции партии Amanat Жанарбек Ашимжанов и Едил Жанбыршин в среду озвучили два депутатских запроса на тему иностранного финансирования. Они попросили проверить все НПО, получающие финансирование из-за рубежа, на вмешательство во внутреннюю политику Казахстана, а также запретить неправительственным организациям с иностранным финансированием работать с детьми.

«В последние годы наблюдается рост активности в социальных сетях организаций, пропагандирующих явления, противоречащие нашим национальным ценностям, включая ЛГБТ. Это может негативно сказаться на нашем обществе, ослабляя его. В частности, через TikTok и другие платформы они подталкивают молодых людей к аморальному поведению», - сказал Ашимжанов.

При этом, добавил он, деятельность этих организаций финансирует из-за рубежа.

«Например, организация под названием Feminita распространяла в школьных чатах приглашения на мероприятие, где детям обещали рассказать о сексе и “научить быть гомосексуалистами или лесбиянками”», - заявил депутат.

Он отметил, что дети и подростки не умеют отличать плохое от хорошего, они психологически незрелые, поэтому легко поддаются влиянию «коварной пропаганды, которая распространяется через использование современных технологий». Депутат подчеркнул, что эти действия нарушают права детей, закрепленные в Конвенции ООН.

Ашимжанов утверждает, что хотя USAID и прекратил свою работу, финансирование из западных стран продолжается.

«Пришло время провести детальную проверку деятельности подобных организаций, применить жесткие меры в рамках закона и полностью заблокировать их», - убежден депутат.

Ашимжанов напомнил, что депутаты уже выступали с инициативой законодательно закрепить пропаганду ЛГБТ, однако «правительство ее не поддержало». А петицию по запрету пропаганды Минкультуры и спорта поддержало частично.

«Чтобы не допустить повторения подобных ужасных деяний, предлагаю срочно усилить контроль за социальными сетями, чтобы оградить детей от информации, негативно влияющей на нравственное развитие и противоречащее нашим традиционным устоям. Провести проверку и запретить работу с детьми неправительственным организациям, финансируемым из-за рубежа, получающим различные гранты и противоречащие нашим национальным традициям», - попросил Ашимжанов.

Также он требует завершить и опубликовать исследование о влиянии ЛГБТ-контента на несовершеннолетних и разработать специальную концепцию по укреплению традиционных нравственных ценностей.

Другой депутат, Едил Жанбыршин, также заявил, что деятельность «радикальных феминистских, ЛГБТ, эмо и субкультурных движений» направлена на разрушение национальных ценностей. И все они «целенаправленно и систематически финансировались миллионами долларов США».

Он заявил, что USAID за последнее десятилетие выделил более $150 млн «на оказание влияния на внутреннюю политику Казахстана».

«Некоторые наши неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа, распространяют негативную и зачастую ложную информацию о ситуации в нашей стране. Они сообщают своим зарубежным спонсорам, что у нас якобы нарушаются права человека, ограничивается свобода слова, и что страна находится на грани катастрофы. При этом они не предоставляют никаких доказательств и необоснованно сравнивают нашу ситуацию с положением в отсталых странах», - убежден Жанбыршин.

Депутат подчеркнул, что такие крупные государства, как США, Китай, Россия, приняли законы, направленные на предотвращение иностранного вмешательства в их внутреннюю политику. В этой связи он считает, что агентство по финансовому мониторингу, министерство финансов и соответствующие госорганы должны «немедленно выявить иностранные фонды, действия которых направлены на вмешательство во внутреннюю политику страны, и принять соответствующие меры». А затем провести анализ эффективности действующего законодательства, регулирующего деятельность организаций, финансируемых из-за рубежа.

«Иностранные инвестиции, которые приносят пользу реальной экономике, экологии и здоровью граждан, всегда приветствуются. Но если иностранные организации вмешиваются в наши внутренние дела, финансируют проекты, которые противоречат нашим национальным ценностям, и пытаются дестабилизировать обстановку в стране, то их деятельность должна быть запрещена», - заключил Жанбыршин.

Ранее Жанбыршин требовал от правительства и КНБ принять все требования петиции о запрете «пропаганды ЛГБТ», а также соответствующие законодательные нормы для соцсетей и наказать людей, которые «организовывали информационные атаки на депутатов мажилиса и поддерживали ЛГБТ». В КНБ в ответ на это заявили, что такие расследования не в их компетенции.

Напомним, что петиция «Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!» была удовлетворена частично. В частности, министерству науки и высшего образования, просвещения, здравоохранения поручено провести анализ и подготовить отчет о результатах международных исследований в отношении социальных, психологических, медицинских и других факторов влияния ЛГБТ на несовершеннолетних. Министерствам науки и высшего образования, здравоохранения в течение 2024-2025 годов поручено организовать научно-исследовательскую работу по вопросу ЛГБТ в Казахстане, а министерству культуры и информации, после проведения всех необходимых исследований, организовать общественное обсуждение регулирования данной сферы с учетом всех заинтересованных сторон.

В октябре прошлого года депутаты мажилиса от партии Amanat требовали признать феминистскую инициативу Feminita экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории Казахстана. Правительство ответило им, что не будет это делать, потому что международные правозащитные организации могут расценить это как нарушение прав граждан на свободу выражения мнения.

В середине марта этого года депутат мажилиса от фракции «Народной партии Казахстана» Магеррам Магеррамов просил правительство провести аудит и обнародовать отчеты по финансированию иностранными организациями казахстанских компаний и разработать законопроект, который обеспечит безопасность детей от «вредоносных спонсорских проектов», таких как USAID. Магеррамов заявил, что ничего не имеет против финансирования образовательных, экологических, инклюзивных, детских программ, которые имеют «прозрачные и благородные цели и задачи». Речь идет только о финансировании «чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле – растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение».

Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин, отвечая на запрос, сообщил, что рабочая группа при министерстве иностранных дел проведет детальный анализ деятельности USAID и изучит финансируемые проекты и программы, чтобы выяснить соответствуют ли заявленные цели фактическим результатам.