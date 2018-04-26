Штормовое предупреждение объявлено в трех областях

Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях - там ожидается усиление ветра, а местами гроза и туман, сообщает Казгидромет.

«27 апреля в Акмолинской области ожидается южный, юго-западный ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с. Днем местами гроза», - говорится в распространенном сообщении.

Синоптики прогнозируют в Астане утром и днем 27 апреля усиление южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, вероятность шторма 90-95%.

«Сутки 27 апреля в Костанайской области ожидается ветер: ночью местами, днем на большей части территории 15-20, порывы 25 м/с; местами гроза, туман», - также говорится в сообщении.

27 апреля и в Северо-Казахстанской области ожидается южный, юго-западный ветер в пределах 15-20 м/с, местами порывы будут достигать 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 15-20 м/с.