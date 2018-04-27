Минздрав рассматривает вопрос наказания граждан за отказ от прохождения скрининга

Но эта норма еще будет обсуждаться с населением
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Министерство здравоохранения рассматривает вопрос введения ответственности для граждан за отказ от прохождения скрининга. Такая норма уже к концу года может быть внесена в Кодекс «О здоровье нации и системе здравоохранения». Однако, как заявил журналистам в пятницу по итогам коллегии ведомства министр здравоохранения Елжан Биртанов, данная поправка обязательно будет широко обсуждаться.
Еще по теме:
- Смесь для мороженого, которым отравились жители Шымкента, изготавливалась в домашних условиях – Минздрав
- Проект комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями будет разработан до конца мая – Досаев
- Доступ к электронным паспортам здоровья казахстанцев могут получить все клиники
- Мифы о раке
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые