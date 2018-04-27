Минздрав рассматривает вопрос наказания граждан за отказ от прохождения скрининга

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос введения ответственности для граждан за отказ от прохождения скрининга. Такая норма уже к концу года может быть внесена в Кодекс «О здоровье нации и системе здравоохранения». Однако, как заявил журналистам в пятницу по итогам коллегии ведомства министр здравоохранения Елжан Биртанов, данная поправка обязательно будет широко обсуждаться.

«В рамках комплексного плана (по борьбе с онкологическими заболеваниями - V) мы сказали, что в первую очередь необходимо обеспечить полный охват населения скринингами и создать все условия. И только после этого будет вопрос вставать (об ответственности - V)», - сказал Биртанов.

По его словам, в первую очередь разработчики принимают решения в сфере цифровизации, чтобы охватить информационными технологиями максимальное количество населения. Для того, чтобы граждане знали, какие профилактические предусмотренные гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи они могут получить. При этом, вопрос ответственности, по словам Биртанова, будет вставать тогда, когда «гражданин сознательно не воспользовался такой возможностью».

«Это не карательные меры или штрафы, - в то же время заверил министр. - Ещё раз говорю, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках Кодекса (О здоровье нации и системе здравоохранения - V) до конца года. Мы ещё тщательно обсудим все варианты солидарной ответственности. В ряде стран предполагаются штрафы или ограничения. Страны пришли к этому. Но если общественность Казахстана скажет, что мы не готовы к этому, то мы будем ставить на паузу», - пообещал министр.