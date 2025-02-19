Скрининги на выявление онкологии переведены в пакет гарантированной бесплатной медпомощи

Депутаты мажилиса в среду приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в области здравоохранения». Документом предусматривается включение скрининговых исследований на раннее выявление онкологии в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Как сообщил депутат Даулет Мукаев, также поправками предусматривается, что лица, не имеющие инвалидность по слуху, но с нарушением слуховых функций, смогут получать необходимые протезы за счет местных бюджетов.

Еще она поправка представляет право научно-исследовательским институтам, находящимся в ведении министерства здравоохранения, самостоятельно реализовать обучение по программам подготовки резидентуры.

Кроме того, депутаты внесли поправки по запрету на участие в азартных играх лицам, осужденных к ограничения свободы или условно, а также по запрету рекламы букмекерских контор или тотализаторов на зданиях и сооружения (за исключением рекламы внутри спортивных сооружений во время проведения спортивных мероприятий), на онлайн-платформах и в СМИ (за исключением рекламы на интернет-ресурсах самих букмекерских контор и СМИ с исключительной спортивной направленностью).

Также поправками совершенствуется механизм формирования независимой экспертной комиссии по рассмотрению фактов причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.