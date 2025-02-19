Скрининги на выявление онкологии переведены в пакет гарантированной бесплатной медпомощи

Мажилис принял соответствующий законопроект
Тамара Вааль, Астана, Власть
Депутаты мажилиса в среду приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в области здравоохранения». Документом предусматривается включение скрининговых исследований на раннее выявление онкологии в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
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