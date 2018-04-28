​Казахстанка, перенесшая инсульт в Таиланде, доставлена в Астану

27 апреля борт санитарной авиации доставил в Астану перенесшую инсульт жительницу Темиртау. Сейчас она находится под присмотром врачей, пишет «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения.

«Транспортировка осуществлена специализированным бортом санитарной авиации, оснащенным необходимым медицинским оборудованием, в сопровождении мобильной бригады службы санитарной авиации. В данный момент гражданка находится под наблюдением врачей», – сообщили в ведомстве.

4 апреля отдыхающая в Паттайе гражданка Казахстана была госпитализирована с инсультом. После получения медицинских документов комиссия Республиканского центра санитарной авиации вместе с министерством здравоохранения и министерством иностранных дел Казахстана начала процесс организации транспортировки казахстанки.

По данным министерства здравоохранения, с начала года из-за рубежа на родину было транспортировано уже 6 казахстанцев в критическом состоянии.