56-летняя жительница Темиртау находится под присмотром столичных врачей
​Казахстанка, перенесшая инсульт в Таиланде, доставлена в Астану
Фото Жанары Каримовой

27 апреля борт санитарной авиации доставил в Астану перенесшую инсульт жительницу Темиртау. Сейчас она находится под присмотром врачей, пишет «Казинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения.

«Транспортировка осуществлена специализированным бортом санитарной авиации, оснащенным необходимым медицинским оборудованием, в сопровождении мобильной бригады службы санитарной авиации. В данный момент гражданка находится под наблюдением врачей», – сообщили в ведомстве.

4 апреля отдыхающая в Паттайе гражданка Казахстана была госпитализирована с инсультом. После получения медицинских документов комиссия Республиканского центра санитарной авиации вместе с министерством здравоохранения и министерством иностранных дел Казахстана начала процесс организации транспортировки казахстанки.

По данным министерства здравоохранения, с начала года из-за рубежа на родину было транспортировано уже 6 казахстанцев в критическом состоянии.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Медуниверситет опубликует имена врачей, которые поступили по поддельным документам - ректор
Новости
Правительство будет создавать новый класс фермеров-животноводов
Новости
В двух районах Алматы частично отключат холодную воду в пятницу
Новости
В Алматы более 100 внедорожников будут изъяты за неуплату налога
Новости
​Сменился аким Тараза
Новости
Минздрав рассматривает вопрос наказания граждан за отказ от прохождения скрининга