​Казахстанка, перенесшая инсульт в Таиланде, доставлена в Астану

«Транспортировка осуществлена специализированным бортом санитарной авиации, оснащенным необходимым медицинским оборудованием, в сопровождении мобильной бригады службы санитарной авиации. В данный момент гражданка находится под наблюдением врачей», – сообщили в ведомстве.
4 апреля отдыхающая в Паттайе гражданка Казахстана была госпитализирована с инсультом. После получения медицинских документов комиссия Республиканского центра санитарной авиации вместе с министерством здравоохранения и министерством иностранных дел Казахстана начала процесс организации транспортировки казахстанки.
По данным министерства здравоохранения, с начала года из-за рубежа на родину было транспортировано уже 6 казахстанцев в критическом состоянии.
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