План развития АНК до 2025 года разработают в Казахстане

В Казахстане разработают научно-просветительский проект по продвижению программы «Рухани Жангыру», совет Ассамблеи народа Казахстана привлекут к контролю за местными бюджетами, а также создадут план развития АНК до 2025 года. Такие поручения в субботу в ходе 26-й сессии Ассамблеи дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Правительству надо сформировать государственно-социальный заказ для развития культуры всех казахстанских этносов. Учитывая работу по социальному единству, расширить тематику грантов для НПО. Поручаю министерству по делам религий и гражданского общества совместно с партией "Нур Отан" и АНК разработать научно-просветительский проект по продвижению программы "Рухани Жангыру" и новых социальных инициатив. С учетом приоритетов модернизации, социальной политики, программы "Рухани Жангыру" нужно качественно доработать концепцию, план развития АНК до 2025 года», - поручил Назарбаев.

Кроме того, Ассамблее совместно с госорганами следует продолжить благотворительную работу, а новое молодежное движение «Ассамблея Жангыру Жолы» должно «консолидировать молодежь вокруг модернизации». «Надо направить усилия на поддержку активных молодежных стартапов», - добавил глава государства.

Вместе с тем акимам Астаны, Алматы и областей необходимо привлечь совет АНК к эффективному использованию местных бюджетов.

«Мы сейчас создали такие бюджеты, есть налоговые поступления именно в местный бюджет, чтобы они решали свои местные задачи. Советы должны помогать продвижению умных технологий в АПК. Это будет вкладом в развитие местного самоуправления, в реализацию моего послания и социальных инициатив», - уверен президент.

Назарбаев также напомнил, что 1 марта, в день благодарности, в Казахстане открылся новый мультимедийный портал ассамблеи. Теперь же он «должен стать важным ресурсом общенациональной консолидации».

«Министерству информации и коммуникаций необходимо обеспечить продвижение АНК в современном информационном поле, подготовить цикл социальных роликов по тематике мира и согласия», - заявил глава государства.