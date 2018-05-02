Синоптики прогнозируют паводки в трех областях Казахстана

В Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях в связи с дождями возможны подъемы уровней воды в реках и формирование паводков, предупреждает Казгидромет.

«2-6 мая в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на реках Восточно-Казахстанской области возможны формирования паводков, подъемы уровней воды, разливы и подтопления», - говорится в тексте распространенного во вторник штормового предупреждения.

Кроме этого, синоптики отметили, что 2 мая в связи с дождями на реках Жамбылской и Алматинской областей также возможно формирование паводков и склонового стока.

Ранее Казгидромет сообщал, что в мае частая смена циклонов и антициклонов приведет к смене волн холода и тепла. «На большей части страны в начале мая ожидается прохладная и дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами и усилением ветра, лишь на западе и юго-западе страны с преобладанием теплых воздушных масс - преимущественно теплая погода», - прогнозируют специалисты.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С - в юго-западной половине, около и ниже нормы - в северо-восточной половине республики.