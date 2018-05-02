​Курс нацвалюты колеблется, отвечая на внешние факторы – Акишев

«Я думаю, что ситуация на валютном рынке отражает влияние как внешних, так и внутренних факторов. Скорее всего, эти изменения связаны с тем, что происходит ослабление российского рубля на российском финансовом рынке. Мы видим, что рубль ослабевает уже несколько дней подряд. Скорее всего, тенге также реагирует на эти факторы. Но я здесь хотел бы отметить, что на самом деле ситуация для тенге очень благоприятная», – сказал Акишев журналистам в кулуарах мажилиса.

Он отметил, что «цены на нефть находятся на очень высоком уровне, достигают 75 долларов за баррель». «Во-вторых, мы опубликуем в ближайшее время данные по платежному балансу, предварительные данные за первый квартал 2018 года. Так вот у нас уже второй квартал подряд наблюдается практически нулевое сальдо платежного баланса. Это говорит о том, что платежный баланс, то есть баланс оттоков и притоков всех видов валютной выручки, потоков капитала и так далее в стране сбалансирован», – сказал глава Нацбанка.

По его словам, «можно делать вывод о том, что обменный курс также сбалансирован и не испытывает никаких дисбалансов либо давления». «В этих условиях я не вижу никаких оснований для беспокойства, курс колеблется, отвечая на внешние факторы», – сказал Акишев.