​В ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области погибли граждане Узбекистана

В ночь с 1 на 2 мая на участке трассы Уральск-Атырау близ поселка Лбищенск столкнулись большегрузный автомобиль и пассажирский автобус. За рулем транспортных средств находились граждане Узбекистана. Водители скончались на месте, один пассажир доставлен в больницу, пишет региональное издание «Мой город» .

Пострадавший доставлен в больницу Акжайыкского района:

«Погибли водитель автобуса и большегруза, оба они являются гражданами Узбекистана. Они скончались до приезда скорой помощи. Еще один пострадавший был госпитализирован в центральную больницу Акжайыкского района с различными травмами», – приводи издание сообщение областного управления здравоохранения.

Это не первый случай ДТП с участием граждан Узбекистана. 18 января в около 9:30 утра (10:30 по времени Астаны) в трассовый медико-спасательный пункт «Калыбай» Актюбинской области поступил вызов о возгорании пассажирского автобуса на трассе Самара-Шымкент. Тогда погибло 52 гражданина Узбекистана. 1 марта 2018 года в Мангистауской области в результате ДТП погибли шестеро граждан Узбекистана. Утром 5 марта в Актюбинской области на 778 километре трассы «Самара-Шымкент» в ДТП погибли двое граждан Узбекистана.