​В двух областях ограничено движение на дорогах из-за паводков и оползней

Движение на 82-83 километрах дороги Кокпек-Кеген-Кольсай и на 81-89 километрах дороги Экопост-заповедник Кольсай в Алматнской области ограничено. В Северо-Казахстанской области на участках трассы «Челябинкс-Новосибирск и Мамлютское кольцо-Кольцо 20-го микрорайона ограничено для легкового транспорта, сообщает «Казавтодор».

«В Алматинской области в связи с оползнем горной породы на 82-83 км а/д «Кокпек-Кеген-Кольсай», введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке Экологический пост - заповедник Кольсай, км. 81-89. В Северо-Казахстанской области в связи с поднятием уровня воды в р.Ишим, подтопления на 528 км и 529 км а/д «Челябинск-Новосибирск», введено ограничение движения для легкового автотранспорта на уч. Мамлютское кольцо – кольцо 20-ого мкр., км. 525-530. Выставлены предупреждающие знаки и сигнальные столбики, организовано круглосуточное наблюдение. Объезд осуществляется по а/д «Обход г.Петропавловск», – говорится на сайте «Казавтодор».

В нескольких регионах Казахстана на фоне проливных дождей продолжаются паводки, в горных районах из-за размокания грунта сошли оползни.