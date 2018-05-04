Мир за ночь. 3-4 мая 2018 года

ВВС США провели успешные испытания «гравитационной» ядерной бомбы; нынешние действия Китая в военной сфере не останутся без реакции со стороны США; Украина до сих пор не прислала письменное уведомление о выходе из СНГ; 95 человек погибли на севере Индии в результате гроз и песчаных бурь; совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США проголосовал за лишение членства американского актера Билла Косби и режиссера Романа Полански; Twitter рекомендует пользователям сменить пароли; Google разрабатывает игру-соцсеть.

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешные испытания «гравитационной» ядерной бомбы B61-12 пятого поколения, которая в три раза мощнее бомб-предшественниц, пишет РБК со ссылкой на замглаву штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерала Джека Вайнштейна. По его словам, к настоящему моменту проведено 26 инженерных, опытно-конструкторских и управляемых летных испытаний. Как отмечает портал Military.com, программа модификации этой бомбы ведется уже на протяжении семи лет. Данный ядерный боеприпас уникален своим хвостовым оперением, позволяющим управлять его падением и повышать точность поражения цели. Первая партия этих бомб должна поступить на вооружение к 2020 году.

Украина официально до сих пор не прислала письменное уведомление о выходе из Содружества Независимых Государств, пишут «Известия» со ссылкой на постпреда России при СНГ Андрея Шведова. Сам процесс может занять не менее года с момента запуска процедуры. «Выход может состояться в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними либо через 12 месяцев после официального письменного уведомления», — заметил Шведов.

Нынешние действия Китая в военной сфере, которые, по мнению США, затрагивают интересы других стран, не останутся без последствий, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Ее попросили прокомментировать имевшие место, как заявляет Пентагон, случаи создания помех американским военным летчикам в Джибути за счет применения лазеров с китайской военной базы в этой африканской стране. Кроме того, у Сандерс поинтересовались реакцией Вашингтона на переброску Пекином на острова Спратли в Южно-Китайском море противокорабельных ракетных комплексов и системы ПВО. «Нам хорошо известно о милитаризации Китаем Южно-Китайского моря. Мы излагали обеспокоенность по этому поводу китайской стороне напрямую, и будут как краткосрочные, так и долгосрочные последствия», - заявила официальный представитель президента США.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не против возбуждения в отношении себя уголовного дела, касающегося его решений о помиловании заключенных, сообщают РИА Новости. Накануне спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Маргвелашвили помиловал слишком много заключенных и на это может быть три причины: безответственность, коррупция или нацеленная попытка разрушения правоохранительной системы. «Я хотел бы этого (возбуждения уголовного дела), так как все это будет люстировано еще больше. Это общество что-то пропускает, к чему-то привыкает, и будет лучше, если будут сделаны радикальные шаги, нежели будут приучать к мысли об этом», — сказал Маргвелашвили в эфире телекомпании TV Pirveli. Новая волна критики в адрес президента последовала после того, как житель грузинской столицы, пытаясь отомстить бывшей жене, перерезал горло 25-летней падчерице на глазах ее детей. Ранее мужчина был судим за насилие, но был помилован президентом и вышел на свободу в 2017 году.

По меньшей мере 95 человек погибли на севере Индии в результате обрушившихся на эту часть страны гроз и песчаных бурь, пишет BBC Русская служба. Сильнее всего пострадал штат Уттар-Прадеш. Многие жилые дома в Уттар-Прадеш и Раджастане полностью разрушены. Некоторые погибшие спали в тот момент, когда их дома рухнули. Скорость ветра, который поднялся в среду вечером, достигала 130 км/ч. В ряде случаев причиной смерти людей стали удары молний. Еще свыше ста человек получили ранения. В штате Уттар-Прадеш погибли 64 человека, из них 43 жертвы в городе Агра, где находится Тадж-Махал. Власти считают, что число погибших может увеличиться. Стихия также затронула три района в соседнем Раджастане, где погиб по меньшей мере 31 человек. На севере Индии нарушена подача электроэнергии и работа общественного транспорта, повалены деревья.

Совет управляющих Академии кинематографических искусств и наук США проголосовал за лишение членства американского актера Билла Косби и режиссера Романа Полански, передают «Ведомости» со ссылкой на Reuters, ВВС и AP. Причиной исключения из киноакадемии, ежегодно вручающей премию «Оскар», является уголовное преследование по обвинению в сексуальных преступлениях. Ранее руководство академии внесло изменения в кодекс поведения. Теперь членами киноакадемии не могут быть граждане, обвиняемые в преступлениях сексуального характера. Косби неделей ранее суд признал виновным в изнасиловании, Полански в США обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки еще в 1977 году. Он признал вину, но успел покинуть территорию США до вынесения приговора.

Руководство социальной сети Twitter рекомендует пользователям сменить пароли для входа в сеть из-за найденной ошибки в системе хранения паролей, пишет Коммерсант. Как пояснили в компании, при установке пароля в Twitter соцсеть использует технологию, «которая маскирует его так, чтобы никто в компании не мог его увидеть». «Недавно мы обнаружили ошибку, из-за которой пароли хранились незамаскированными во внутреннем журнале (компании). Мы исправили ошибку, и наше расследование показывает, что нет никаких признаков проникновения (в аккаунты пользователей) или неправомерного использования данных», — отметили в Twitter. Соцсеть не уточнила, пароли скольких пользователей оказались доступны во внутренней компьютерной сети компании. В Twitter добавили, что работают над тем, чтобы эта ошибка не повторилась.

Google разрабатывает игру-соцсеть, пишет The Bell. После провала Google+ Google не отказывается от идеи собственной социальной сети — Arcade, стартап из внутреннего инкубатора поисковика Area 120, занимается разработкой приложения-игры с элементами викторины, которая в теории должна стать своеобразной социальной сетью, направленной в первую очередь на молодежную аудиторию. Возглавляет Arcade 21-летний вундеркинд Майкл Сэйман, в августе перешедший в Alphabet из Facebook, где он был одним из ключевых продакт-менеджеров с 17 лет.