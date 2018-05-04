Акишев озвучил меры по стимуляции кредитования экономики банками

Для решения текущих проблем кредитования экономики банками планируется усилить базы фондирования банков через внедрение сберегательных вкладов, возобновить облигационные программы банков, а также установить предельные ставки КФГД в зависимости от сроков депозитов, рассказал председатель Национального банка Данияр Акишев на парламентских слушаниях в сенате.

Глава Нацбанка отметил, что внедрение сберегательных вкладов предусматривает повышенную ставку вознаграждения и повышенную государственную гарантию. По его словам, предполагается взимание штрафа при досрочном изъятии и возврат не ранее 30 дней.

«Облигационная программа банков предполагает инвестиции ЕНПФ в финансовые инструменты банков и корпоративных казахстанских эмитентов на сумму до 200 млрд. тенге. Необходимые решения приняты Советом по управлению Национальным фондом. Фондирование будет предоставляться на рыночных условиях путем приобретения облигаций сроком до 5 лет. В целях снижения риска концентрации пенсионные активы будут инвестироваться в размере не более 50% от объема каждого выпуска облигаций», - подчеркнул Акишев.

Он отметил также, что дифференциация предельных ставок КФГД в зависимости от сроков депозитов будет стимулировать развитие срочного рынка депозитов без введения прямых запретов по досрочному изъятию. Данная мера будет способствовать долгосрочному фондированию и расширению потенциала кредитования, утверждает глава регулятора.