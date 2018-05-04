Нацбанк предлагает трехступенчатое решение
Акишев озвучил меры по стимуляции кредитования экономики банками
Фото Жанары Каримовой

Для решения текущих проблем кредитования экономики банками планируется усилить базы фондирования банков через внедрение сберегательных вкладов, возобновить облигационные программы банков, а также установить предельные ставки КФГД в зависимости от сроков депозитов, рассказал председатель Национального банка Данияр Акишев на парламентских слушаниях в сенате.

Глава Нацбанка отметил, что внедрение сберегательных вкладов предусматривает повышенную ставку вознаграждения и повышенную государственную гарантию. По его словам, предполагается взимание штрафа при досрочном изъятии и возврат не ранее 30 дней.

«Облигационная программа банков предполагает инвестиции ЕНПФ в финансовые инструменты банков и корпоративных казахстанских эмитентов на сумму до 200 млрд. тенге. Необходимые решения приняты Советом по управлению Национальным фондом. Фондирование будет предоставляться на рыночных условиях путем приобретения облигаций сроком до 5 лет. В целях снижения риска концентрации пенсионные активы будут инвестироваться в размере не более 50% от объема каждого выпуска облигаций», - подчеркнул Акишев.

Он отметил также, что дифференциация предельных ставок КФГД в зависимости от сроков депозитов будет стимулировать развитие срочного рынка депозитов без введения прямых запретов по досрочному изъятию. Данная мера будет способствовать долгосрочному фондированию и расширению потенциала кредитования, утверждает глава регулятора.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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