На праздники в большинстве областей ожидается теплая и сухая погода

В предстоящие двое суток холодные арктические фронты вызовут похолодание: в северных, центральных, восточных и юго-восточных областях Казахстана пройдут дожди, при этом на севере и в центре возможен переход дождя в мокрый снег, на востоке и юго-востоке ожидаются грозы, сообщает Казгидромет.

По данным синоптиков, в тыл фронтам уже смещается антициклон с районов Баренцева моря - с ним ожидается прекращение осадков. «А с перемещением антициклона на юг Западной Сибири начнётся повышение температуры на всей территории республики», - прогнозируют специалисты.

По их данным, 9 мая в большинстве областей ожидается тёплая и без осадков погода. Исключение составят крайние северные районы Казахстана, где в 8-9 мая возможен дождь, заключили синоптики.

Казгидромет также распространил штормовое предупреждение для Северо-Казахстанской области, где 5 мая ожидается северный ветер с порывами до 23-28 м/с и осадки в виде дождя и снега.