Есимов объявил выговор и лишил бонусов главу «Самрук-Энерго»

Глава «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов объявил выговор главе дочерней компании госфонда «Самрук-Энерго» Алмасадаму Саткалиеву и распорядился уволить управляющего директора по экономике и финансам нацкомпании, сообщает Bnews.kz со ссылкой на пресс-службу фонда национального благосостояния.

Как сообщает портал, Есимов провёл совещание с руководителями портфельных компаний фонда, где была рассмотрена их деятельность, финансовое состояние и исполнение программ развития. В результате он «распорядился освободить от занимаемой должности управляющего директора по экономике и финансам "Самрук-Энерго" Кайрата Максутова, а также лишить годовых бонусов и объявить выговор председателю правления АО "Самрук-Энерго" Алмасадаму Саткалиеву за упущение в работе».

Кроме этого, глава «Самрук-Казына» дал указания «привлечь к дисциплинарной ответственности управляющего директора по финансам и учету АО "KEGOC" А.Ботабекова».

В ходе совещания Есимов представил Каната Кудайбергенова председателем правления АО «Тау-Кен Самрук», ранее он занимал должность и.о. председателя правления компании. Ему поручено упорядочить организационную структуру «Тау-Кен Самрук».

Кроме того, председатель правления фонда поручил обеспечить достижение запланированных показателей по пассажирообороту, доходам и чистой прибыли для успешного выхода на IPO и утвердить дорожные карты по реализации программы трансформации в портфельных компаниях.