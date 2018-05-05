В Алматы пройдет Евразийский медиа форум

C 22 по 24 мая в Алматы пройдет пятнадцатый Евразийский медиа форум под девизом «15 лет Эволюции: Как меняется мир и как мир меняет нас». На форуме выступят: представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, политтехнолог президента Барака Обамы Роджер Фиск, редактор новостей телеканала BBC Гэвин Хьюитт, обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар и другие.

Евразийский медиа форум проводится с 2002 года, за это время его посетило более 6000 иностранных участников, среди которых политики, экономисты, политологи, нобелевские лауреаты, общественные деятели, ученые и предприниматели.

XV Евразийский Медиа форум пройдет под девизом «15 лет Эволюции: Как меняется мир и как мир меняет нас». Запланировано проведение пленарных заседаний по тематикам: «Эволюция международных отношений: глобальное похолодание», «Эволюция Европейского Союза», «Эволюция окружающей среды: неизбежный апокалипсис или переход к зеленой экономике», «Эволюция доверия в обществе: как управлять им в современном мире?», «Эволюция информационных технологий от фактов к фейк-новостям. Стоит ли беспокоиться?», «Эволюция медиа: рост блогосферы – угроза или прогресс?», «Эволюция ценностей и морали: кто формирует новое миропонимание».

В числе спикеров — государственный деятель, экс-премьер-министр, сенатор парламента Италии от Тосканы Маттео Ренци, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, американский политтехнолог, ключевой советник обеих избирательных кампаний президента Барака Обамы Роджер Фиск, пресс-секретарь МИД Великобритании Саймон МакДжи, экс-министр образования Грузии Хатия Деканоидзе, редактор новостей телеканала BBC Гэвин Хьюитт, выпускающий редактор международных проектов телеканала CNN Райан Смит, французский эксперт по международной политике, обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар, директор института развития устойчивой энергетики Японии Тецунари Иида, российский журналист, продюсер и телеведущая Софико Шеварднадзе, сенатор, посол США в Китайской Народной Республике Макс Баукас, глава многостранового отделения «ООН – женщины» в Центральной Азии Илейн Конкиевич.

Также в рамках форума пройдут авторские мастер-классы консультанта Шуберт Медиа Тайра Шуберта, журналиста и документалиста Шахида Якуб, политолога Бартоша Рыдлиньского, сооснователя проекта Hashtag Our Stories Юсуфа Омара, CEO Select Communication Group Виктора Елисеева.

Генеральный партнер XV Евразийского Медиа Форума - АО «Самрук-Қазына», социальный партнер - фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

Регистрация на XV Евразийский Медиа Форум доступна до 16 мая на официальном сайте. Количество мест ограничено.