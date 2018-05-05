КЦДС «Атакент» попытается урегулировать конфликт с акиматом и продолжит работы по благоустройству

В субботу во время пресс-конференции президент КЦДС «Атакент» Денис Ван ден Вейх заявил, что его компания действительно получила постановление о расторжении договора аренды от акимата Алматы. Однако его предмет не касается наказания за невыполненные задачи, речь в нём идёт об оптимизации земельного пользования. Обсуждение документа обеими сторонами может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако компания намерена продолжить работу по благоустройству «Атакента» и будет готова обсуждать все вопросы сотрудничества с акиматом.

По словам президента КЦДС, в обществе сложилось неверное представление о том, что его компания является управляющей компанией выставочного комплекса. «Как известно, территория «Атакента» составляет почти 55 гектар. Большая часть из них находится в частной собственности, оставшуюся часть арендуем у государства мы. Всё, что находится на арендованной нами земле – постройки, сооружения и прочее – является нашей собственностью. К арендованной земле относится 23 гектара, а если говорить по факту, то 21 гектар», - пояснил он.

По словам Ван ден Вейха, целевое назначение земли касается эксплуатации и обслуживания центра делового сотрудничества. При этом КЦДС должна выполнять задачи, поставленные перед ней кабинетом министров Республики Казахстан в 1992 году, когда было подписано постановление о переводе выставочного комплекса из государственной в частную собственность. Эти задачи касались организации выставочной деятельности и культурно-зрелищных мероприятий, а также поддержки предпринимательства и организация международной торговли. Исходя из этих задач за последние 10 лет КЦДС и компании, работающие на её территории, уплатили в бюджет 13 млрд тенге налогов.

«С самого начала существования «Атакента» всякое финансирование со стороны государства было прекращено. 26 лет мы создавали то, что имеем сейчас. Мы всегда выполняли поставленные перед нами задачи и продолжаем делать это по сей день. Претензий по неисполнению к нам никогда не было и сейчас нет. <…> Только за последние 10 лет мы провели более 500 международных выставок, которые посетили порядка 2,5 млн. представителей бизнес-структур Казахстана и мира. Все 10 лет мы шли по ранее согласованному графику без изменений. В настоящее время КЦДС «Атакент» обеспечивает рабочими местами порядка 4,5 тыс. человек, которые представляют все отрасли экономики Казахстана», - заверил он.

Вопрос благоустройства 30 гектар парковой зоны, по словам Ван ден Вейха, перед его компанией никогда не ставился. Однако она «с удовольствием взяла его на себя». Он отметил, что в парковую зону ежегодно вкладываются большие инвестиции: «Стоимость одного зелёного дерева составляет от 80 до 100 тыс. тенге, а их не территории несколько тысяч. За их состояние отвечает команда из 30 человек. При этом доход от парка мы не получаем».

Арендуемые компанией земли, по словам президента КЦДС, в основном занимает парк. Находящиеся же на ней здания и сооружения являются собственностью компании, в составе акционеров которой находится 53 лица. Поэтому контракт между ней и акиматом не может быть разорван в кратчайшие сроки – это должно произойти с согласия сторон.

При этом КЦДС намерен продолжить работы по реконструкции территории, которые он начал после разработки комплексного плана в 2015 году. Их приостановка была связана с заморозкой средств компании в RBK Bank в октябре прошлого года, а также наступлением зимы, которая ограничила возможности для строительных работ. К сегодняшнему дню в его реализацию, по словам Ван ден Вейха, было инвестировано 10 млрд тенге. При этом 80% работ уже выполнено: «Мы продолжаем начатые нами работы по благоустройству, созданию главной пешеходной аллеи и новой детской площадки, строительные работы над которой мы намерены закончить до 1 июля. Стоимость работ по благоустройству составляет $500 тыс.», - подчеркнул он.

По словам президента КЦДС, сейчас в северной части территории «Атакента», на месте предыдущего базара рабочие занимаются строительством современного ТРЦ Atakent Mall. Первый этап его строительства был начат в 2015 году, сейчас проект завершён на 80%. Все оставшиеся работы по внешней отделке должны завершиться к 1 июля, а к 1 сентября – все внутренние.

КЦДС также планирует реконструировать спортивно-оздоровительный центр «Дельфин». К уже имеющимся двум бассейнам в планах компании достроить теннисный корт и футбольные поля, а также рекреационный центр для спортсменов. Помимо этого, она намерена построить крупный амфитеатр. По словам Ван ден Вейха, артисты и музыканты смогут работать с этой площадкой на бесплатной основе. Последним же этапом проекта реконструкции КЦДС должна стать реставрация 6 выставочных павильонов. Все работы будут завершены к концу 2019 - началу 2020 года.

В середине апреля аким Алматы Бауыржан Байбек поручил вернуть в собственность города территорию Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент». По его мнению, управляющая компания не справилась с обязательствами по её развитию, поэтому контракт с ней должен быть расторгнут.

После возвращения «Атакента» в собственность города, уполномоченные службы акимата должны сократить площадь асфальтного покрытия на его территории, провести её озеленение, а также демонтировать различные конструкции и пристройки, расположенные на газонах и высадить деревья. Чтобы обезопасить передвижение пешеходов акимат намерен ликвидировать парковку перед центральных входом в комплекс и запретить въезд для автомобилей на его территорию.

3 мая ​акимат Алматы заявил, что расторг договор с управляющей компанией Казахстанского центра делового сотрудничества «Атакент». Его предметом была возможность временной аренды земельного участка площадью 23 гектара. Сейчас администрация города изучает правоустанавливающие документы.