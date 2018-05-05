В Алматы ограничат движение по улице Тимирязева

В Алматы ограничат движение автотранспорта по улице Тимирязева от улицы Жандосова до Розыбакиева в связи с переустройством инженерных сетей. Оно продлится с вечера 8 мая до утра 9 мая, сообщает акимат Алматы.

«В связи с необходимостью переустройства инженерных сетей по ул. Тимирязева при реконструкции улиц по линии BRT, движение автотранспорта от ул. Жандосова до ул. Розыбакиева будет временно перекрыто с 17:00 часов 8 мая до 07:00 часов 9 мая этого года», - говорится в сообщении.

В 2017 году завершены работу по первой линии протяжённостью 2,7 км, в 2018 году началась разработка ПСД на строительство второй очереди.

Ранее акимат города в ответе на запрос Vласти сообщил, что по договору генеральный подрядчик должен завершить работы BRT к декабрю 2018 года. В рамках реализации первой фазы пилотного коридора скоростного автобусного транспорта предполагается реконструкция улично-дорожной сети по маршруту от микрорайона «Орбита» по улицам Мустафина, Сулейменова, Жандосова и Тимирязева до улицы Желтоксан общей протяженностью 8,762 км.