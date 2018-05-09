Жомарта Ертаева задержали в Москве - СМИ

Накануне в Москве был задержан банкир Жомарт Ертаев, сообщил РБК со ссылкой на источники в полиции Москвы. По их данным, Ертаева подозревают в мошенничестве.

«Казахский банкир находился в розыске и был задержан недалеко от «Москва-Сити», — сообщил собеседник. По его словам, предпринимателя арестовали, когда он выезжал со встречи в бизнес-центре на Gelandwagen, информирует РБК.

Казахстанские правоохранительные органы пока никак не комментировали информацию о задержании Ертаева. Ранее они также не сообщали об объявлении банкира в розыск.

Ертаев является председателем совета директоров Тройка Д-Банка (работает под брендом АЛМА Банк). Он является почетным президентом холдинга Alma Group. Холдинг расположен в «Москва-Сити», он занимается управлением активами.

Жомарт Ертаев был председателем правления украинского БТА Банка, казахстанских Альянс банка и Евразийского банка. В 2009 году он был задержан по подозрению в хищении средств Альянс банка и провел девять месяцев в СИЗО.

В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву, в прошлом году запустил Алма Банк.