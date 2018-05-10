​Дефицит счёта текущих операций Казахстана в первом квартале составил $95 млн

По предварительной оценке Национального банка, счет текущих операций в первом квартале 2018 года сложился с дефицитом в $95 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он снизился примерно на $1,3 млрд. Основной причиной его снижения стало восстановление цен на нефть, сообщает пресс-служба регулятора.

Сальдо торгового баланса стало положительным и составило $6,1 млрд, увеличившись на 41,7% по сравнению с первым кварталом 2017 года. Экспорт товаров увеличился на 25,9% до $13,8 млрд. Стоимость экспорта нефти и газового конденсата (60,3% от общего объема экспорта) выросла на 35,5% за счет увеличения цен и объемов. Экспорт цветных металлов вырос на 8,5%, экспорт черных металлов снизился на 2,2%. Экспорт зерна увеличился почти вдвое.

Импорт товаров вырос на 15,7% до $7,8 млрд. Рост импорта произошел по всем группам товаров. Наибольшее увеличение в 24,8% произошло по ввозу инвестиционных товаров (35,4% от общего объёма). Ввоз товаров промежуточного промышленного потребления увеличился на 9,2%. Импорт потребительских товаров вырос на 13,3%, из них ввоз продовольственных товаров – на 16,1%, непродовольственных товаров – на 11,5%.

Доходы иностранных прямых инвесторов увеличились на 6,7% до $4,6 млрд. Более половины доходов нерезидентов было направлено на финансирование дочерних казахстанских предприятий.

По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) сложился чистый отток капитала в $600 млн. Он был обеспечен снижением обязательств резидентов из-за сокращения их активов.

По прямым иностранным инвестициям чистый приток капитала составил $2,6 млрд. Приток капитала был обеспечен погашением обязательств перед казахстанскими предприятиями со стороны иностранных аффилированных компаний, а также реинвестированными доходами нерезидентов. Отток капитала, связанный с существенными выплатами дивидендов нерезидентам, частично компенсировал приток.

По портфельным инвестициям чистый отток капитала составил $1,8 млрд., в основном, за счет выкупа Разведкой Добычей «КазМунайГаз» на рынке своих акций и глобальных депозитарных расписок. Это было сделано для увеличения контроля НК «КазМунайГаз» над РД КМГ. Отток капитала также наблюдался на фоне роста валютного портфеля Единого накопительного пенсионного фонда и передачи части его активов размером в $220 млн. во внешнее управление.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда) по состоянию на начало апреля 2018 года оценивались в $30,6 млрд, что обеспечивает финансирование 8,4 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.