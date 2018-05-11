В Алматы отремонтируют 7 фонтанов и построят 9 новых

В Алматы до конца года планируется реконструкция 7 существующих и строительство 9 новых фонтанов, сообщает пресс-служба акимата.

Аким Алматы поручил восстановить заброшенные фонтаны при реконструкции исторического центра города. Реконструкция уже существующих фонтанов планируется перед зданием Национальной библиотеки, гостиницей «Жетысу», на пересечении улиц Абылай хана и Шевченко. Также строительство новых фонтанов будет произведено на проспектах Абая, Назарбаева, Абылай хана, в том числе между улицами Гоголя и Жибек Жолы, Маметовой и Райымбека.

Вводятся как традиционные фонтаны с чашей бассейна, так и «сухие фонтаны». «Будет установлена подсветка из многоцветных прожекторов с галогенными лампами и плавающими светильниками», - обещают в акимате.

Ранее архитектор Адильжан Псяев в рамках проекта Arhсode Almaty составил список заброшенных фонтанов, на которые было бы неплохо обратить внимание. Их восстановление улучшит микроклимат и привлекательность районов.