Мир за ночь. 13-14 мая 2018 года

США готовы помочь Франции с расследованием нападения в Париже; Вашингтон хочет работать с европейскими партнерами над новым соглашением по Ирану; «Гагаринский старт» космодрома Байконур будет выведен из эксплуатации; Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Telegram на штраф, который на мессенджер наложили за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования; Нетаньяху призвал все страны вслед за США перенести свои посольства в Иерусалим.

Акции протеста, проходившие в центре Тбилиси с вечера воскресенья, завершились, сообщает ТАСС. Одна многолюдная акция проводилась движением «Белый шум», в ней участвовали 1,5 тыс. человек, выражавших протест против действий полиции при проведении антинаркотического рейда в ночных клубах Тбилиси и требовавших отставки главы МВД и премьер-министра. Участники контракции численностью около двух тысяч человек выразили протест против митинга движения «Белый шум» и требовали его прекращения. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в понедельник ночью в прямом эфире телекомпании Imedi, комментируя успешное завершение переговоров между главой МВД Георгием Гахарией и руководителем движения «Белый шум» Бекой Цикаришвили, что власти Грузии сделали все возможное для предотвращения эскалации ситуации в столице страны. Министр заявил, что власти «готовы к реформированию наркополитики». В свою очередь Цикаришвили сообщил, что следующий митинг движения «Белый шум» состоится 19 мая, и на нем «будет объявлено о ходе работы по выполнению сегодняшних договоренностей с МВД».

США готовы помочь Франции с расследованием нападения в Париже, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, пишут РИА Новости. «Мы выступаем в солидарности вместе с французским народом и его правительством против подобного дикого акта террора и предлагаем любую необходимую помощь», — заявила Сандерс. Инцидент произошел вечером в субботу во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения, еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», отмечают французские СМИ. Нападавший Хамзат Азимов является выходцем из Чечни 1997 года рождения, в 2010 году он получил гражданство Франции.

Вашингтон хочет работать с европейскими партнерами над новым соглашением, которое будет направлено против «злонамеренного поведения» Ирана, пишет Коммерсант со ссылкой на заявление госсекретаря США Майк Помпео. «Я надеюсь, что через какое-то время мы сумеем прийти к соглашению, которое будет действительно работать», — приводит AFP выдержку из его интервью Fox News. «И я буду тесно взаимодействовать с европейскими партнерами в этом вопросе», — подчеркнул господин Помпео. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций против этой страны. Он объяснил выход из соглашения тем, что Тегеран продолжает обогащение урана и разработку ядерного оружия.

Старейший стартовый комплекс космодрома Байконур, называемый «Гагаринский старт», с которого до сих пор отправляются в космос пилотируемые корабли, будет выведен из эксплуатации, пишут «Известия». В режим консервации включены ПУ-5 («Гагаринский») и ПУ-24 (стартовый комплекс «Протон» на площадке 81), рассказали изданию несколько источников в ракетно-космической отрасли. По словам собеседников, для продолжения эксплуатации потребовалась бы дорогостоящая модернизация, в которой нет необходимости после ввода в эксплуатацию космодрома Восточный. Комплекс неофициально называют «Гагаринским», так как 12 апреля 1961 года стартовавшая с этой площадки ракета «Восток» вывела в космос пилотируемый корабль с Юрием Гагариным.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Telegram на штраф в 800 тыс рублей, который на мессенджер наложили за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей, сообщает телеканал «Дождь». ЕСПЧ уведомлен о другом судебном решении, в рамках которого был заблокирован Telegram, и правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов предложил подать по этому поводу отдельную жалобу. Это, по мнению правозащитников, говорит о том, что ЕСПЧ «в принципе» готов рассматривать дело: большая часть жалоб в суд отклоняется на стадии регистрации. Накануне стало известно, что юристы Telegram обжаловали решение Таганского суда о блокировке мессенджера на территории России. По мнению юристов Telegram, Роскомнадзор при обращении в суд вышел за рамки полномочий, а суд, который удовлетворил иск, грубо нарушил процессуальное законодательство. Ранее Таганский суд Москвы оставил без изменения жалобу Telegram на решение о блокировке мессенджера в России. Причиной отказа в суде назвали отсутствие в документах квитанции об уплате государственной пошлины.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны вслед за США перенести свои посольства в Иерусалим, отметив, что таким образом они помогут достижению мира в регионе, пишет РБК. Открытие американской дипмиссии в Иерусалиме пройдет в понедельник, 14 мая. Трамп допустил, что может принять участие в церемонии открытия. Американский лидер 6 декабря 2017 года признал Иерусалим столицей Израиля и объявил, что посольство США будет перенесено в этот город. «Израильтяне будут бесконечно благодарны за его (президента США Дональда Трампа) смелое решение признать Иерусалим столицей [Израиля] и разместить здесь посольство [США]», — сказал Нетаньяху. На приеме в МИДе присутствовала американская делегация, которая приехала в Иерусалим на открытие посольства во главе с министром финансов США Стивеном Мнучином, дочерью президента Иванкой Трамп и его зятем Джаредом Кушнером, а также заместителем госсекретаря Джоном Салливаном.