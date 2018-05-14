Стала известна причина крушения самолета ЯК-12 в 2017 году

Расследование авиационного происшествия, повлекшего смерть двух человек и произошедшего 27 июля 2017 года близ села Шолакай Алматинской области с воздушным судном Як-12М, завершено, уполномоченный орган установил причины катастрофы, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию.

«Основной причиной авиакатастрофы явилось выполнение маневров воздушного судна (развороты с креном, превышающим максимально разрешенный) на недопустимо малых высоте и скорости полета воздушного судна. Такие маневры, а также отвлечение внимания и утрата контроля над управлением самолетом, высотой и скоростью полета, привели к потере высоты полета и столкновению воздушного судна с земной поверхностью с правым креном», - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве также пояснили, что в результате столкновения воздушного судна с землей произошло разрушение его конструкции и пожар, приведшие к гибели пилота и пассажира.

В ходе расследования были выявлены следующие «способствующие факторы» и «недостатки»: злоупотребление командиром воздушного судна алкоголем во время предполетного отдыха; возможное непреднамеренное вмешательство в управление самолетом пассажира (самолет оборудован двойными органами управления); выполнение командиром самолета взлета и полета с массой, превышающей максимально допустимую взлетную массу для данного воздушного судна; нахождение в пилотской кабине постороннего лица, не связанного с выполнением полетного задания.

По результатам расследования комитету гражданской авиации рекомендовано рассмотреть возможность отзыва у ТОО «НАК Казавиа» (в его эксплуатации находился потерпевший крушение ЯК-12) свидетельства на выполнение авиационных работ.

Кроме этого, комитету рекомендуется «ужесточить контроль и надзор над эксплуатантами воздушных судов, выполняющих различные виды авиационных работ на посадочных площадках вне базовых аэродромов, в части соблюдения членами экипажей режима предполетного отдыха, а также недопущения в кабину воздушных судов посторонних лиц, не связанных с выполнением полетного задания».