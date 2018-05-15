Курс нацвалюты остаётся стабильным после заметного ослабления в понедельник
​Тенге держится у отметки в 327,5 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 327,5 тенге, показав снижение на 0,19 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $84,1 млн., показав рост на $52,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:15 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $78,27 за баррель. Как писал Reuters, в понедельник днём нефтяной рынок развернулся в плюс после утреннего снижения. К вечеру котировки пробили отметку $78 за баррель впервые за 3,5 года, прибавив более 1% стоимости после публикации ежемесячного обзора ОПЕК, отразившего сокращение коммерческих запасов нефти.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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