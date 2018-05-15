Стати будет нести ответственность за свои действия – Бекетаев

Молдавский предприниматель Анатолий Стати, который подал иск против Казахстана, решил выйти из процесса. Однако суд отклонил данное заявление, и следующее заседание состоится осенью этого года. Как заявил во вторник журналистам в кулуарах заседания правительства министр юстиции Марат Бекетаев, такое положение дел дает убеждение казахстанской стороне в том, что «Стати будет нести ответственность за все свои действия».

«Стати не согласился на продолжение дела. В феврале он подал ходатайство, чтобы не продолжать этот процесс. И судебное решение было о том, что Стати не может уйти из этого процесса, и он будет продолжен. Слушания пройдут осенью, скорее всего, примерно в октябре», - рассказал Бекетаев.

Он заверил, что Стати продолжит участие в процессе по решению суда.

«Если судья сказал: «Вы не можете выйти из этого процесса», то тогда Стати обязан участвовать в этом процессе. По этому поводу я хотел бы сказать следующее: кто-то может рассуждать так, что ничего особенного не произошло, слушания планировались и произойдут осенью 2018 года. Но здесь важный момент, что Стати хотел выйти из этого процесса. То есть, он не хотел участвовать в этом процессе по тем или иным причинам, скорее всего, сомневался в благоприятном для себя исходе. Кстати, об этом также сказал и судья в своем решении. Что для нас это дает? Это дает убеждение в том, что, в конце концов, Стати будет нести ответственность за все свои действия», - подчеркнул глава Минюста.

В конце декабря 2017 года агентство Reuters сообщило, что по решению голландского суда Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в размере $22 млрд. Причиной заморозки стали судебные разбирательства страны с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные тяжбы между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти утверждения, и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне 2017 года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».

11 января 2018 года Судебная коллегия по гражданским делам апелляционного суда Англии отклонила ходатайство Стати и других участников процесса о разрешении на обжалование решения Высокого суда Англии от 6 июня 2017 года, вынесенного в пользу Республики Казахстан. Минюст также подчёркивал, что Казахстан продолжит доказывать факты мошенничества со стороны истцов и представит соответствующие доказательства на слушаниях, предварительно назначенных на октябрь 2018 года.

В общей сложности, сумма ареста средств Нацфонда по иску Стати к Казахстану достигла 28 млрд долларов, включая долю в Кашагане.

Подробнее о позиции казахстанской стороны можно прочесть здесь.