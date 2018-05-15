Даурен Абаев заверил, что после празднований все забудут о стоимости дня города

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев уверен, что после празднования дня Астаны, никто и не вспомнит, что на масштабные мероприятия потратили из бюджета около 19 миллиардов тенге. Об этом он заявил журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства.

«Я хотел бы акцентировать внимание на некоторых вещах: 20 лет Астаны — это визитная карточка нашей страны. Именно со столицей у нас ассоциируется независимость нашей страны. 20 лет — это, в первую очередь празднование не для чиновников, а для жителей и гостей столицы. Это самое главное (…). В целом, это сумма - 19 млрд тенге», - заявил Абаев.

Другой момент, который отметил министр — бюджет будет распределен на несколько госорганов.

«Это никакие не кредитные деньги, о которых многие сейчас говорят. Эти деньги были уже заложены (в республиканском бюджете - V). Никаких проблем, думаю, не должно быть. Проверяющие органы в любой момент могут проверить целесообразность расходования этих средств», - заверил он.

Акцентировал Абаев внимание и на подарках, которые регионы планируют подарить Астане.

«Давайте поставим вопрос по-другому. Велопешеходный мост, который строится между микрорайоном Самал и парком. Это не для акима Астаны, он строится для жителей города, для гостей, для детей в первую очередь, для вас всех», - подчеркнул глава мининформации и добавил: «Сразу после празднования Дня столицы вы забудете о стоимости, а десятки лет вы будете пользоваться этим мостом. Так что давайте акценты правильно поставим».

«Также меня смущает один простой факт, - продолжил он, - вы все время акцентируете внимание на деньгах, но никогда не акцентируете внимание на том мультипликативном эффекте, который приносит любое подобное мероприятие. Остается инфраструктура, город развивается, это все для жителей города, для гостей этого города. Эти деньги в той или иной степени в виде налогов или различных мероприятий вернутся в казну страны».

На вопрос журналистов о том, не похоже ли обязательное дарение подарков регионов столице на пир во время чумы, Абаев ответил так: «Абсолютно нет. В целом не очень правильно звучит - подарки от регионов. Это вклад регионов в развитие всей страны. Если кто-то из регионов возмущается, вы задайте вопрос тому региону, который возмущается этому, пусть они прокомментируют нежелание их, к примеру, внести вклад».