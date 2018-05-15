​5 областей построят в Астане 66 км велодорожек

Строительство велосипедной инфраструктуры пройдет в два этапа.

«В целом проект разделен на 6 участков, из них 5 участков согласно постановлению акимата передано на реализацию следующим областям: Южно-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Акмолинской и Северо-Казахстанской», – сообщил руководитель отдела перспективного планирования управления природоохранными проектами столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Азамат Жанатаев.



Велодорожки появятся по проспекту Кабанбай батыра, Мангелик ел, Рыскулова, на шоссе Каркаралы, по улицам Кунаева, Достык, Макатаева, на набережной реки Ишим, на территории зеленого пояса. Всего предусмотрено пять этапов проекта, до 2022 года планируется построить 1717 километров велодорожек. На правом берегу Ишима строительство велосипедных дорожек начнется только в следующем году.