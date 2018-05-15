Переговоры по Сирии в Астане временно завершены

Казахстанский МИД не исключает возможность проведения следующего раунда переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане, однако в ходе встречи «Астана-9», стороны договорились в следующий раз собраться в Сочи. Об этом сообщил в ходе пленарного заседания по итогам переговоров заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев.

«(Страны-гаранты - V) решили провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Сочи в июле 2018 года», - зачитал текст совместного заявления Ашикбаев.

Позже в интервью журналистам он пояснил, что пока переговоры в Астане завершены, однако не исключил, что они могут быть возобновлены.

«Сейчас были обозначены следующие встречи, которые пройдут в других локациях. Но мы не исключаем возможности проведения дальнейших раундов на Астанинской площадке. Сейчас пока все», - отметил замминистра.

В рамках девятого раунда переговоров в Астане страны-гаранты Россия, Турция и Иран в очередной раз подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и указали, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что необходимо избегать любых действий, которые могут их нарушить. Кроме того, подвели итоги развития ситуации «на земле» за год, отметили необходимость наращивания усилий по оказанию помощи сирийцам в восстановлении нормальной мирной жизни. Для этого – обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ, оказать необходимую медицинскую помощь и создать условия для безопасного, добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания, а также свободного перемещения населения. Вместе с тем страны-гаранты подтвердили решимость продолжать борьбу с терроризмом, а для укрепления доверия между конфликтующими сторонами в Сирии договорились провести следующее заседание рабочей группы по освобождению заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, в Анкаре в июне 2018 года.