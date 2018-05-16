​Портал eGov открыл возможность дистанционной регистрации в качестве безработного

Портал eGov.kz запустил интернет-регистрацию для людей, находящихся в поиске работы. Для них также стало доступным получение направлений по действующим мерам содействия занятости. Эти услуги предоставляются бесплатно, а их оказание занимает один день, сообщает Казинформ .

Для безработных предусмотрены 4 направления: выдача направлений безработным гражданам на молодежную практику; выдача направлений безработным гражданам на общественные работы; выдача направлений безработным гражданам для трудоустройства на социальное рабочее место; выдача направлений для трудоустройства.

Для лиц, ищущих работу, услуга «Направление безработных граждан на участие в активных мерах содействия занятости» доступна только в части выдачи направления на возможное трудоустройство.

«Получение мотивированного отказа может быть в случае, если пользователь имеет работу, приносящую заработок, или при предоставлении документов, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии работы и дохода. Услуга также недоступна для людей пенсионного возраста. Вся информация по полученным услугам будет храниться в Личном кабинете пользователя», - прокомментировал нововведение директор департамента по связям с общественностью компании «Национальные информационные технологии» Аскар Атагулин.

Сервисы расположены в разделе «Трудоустройство и занятость». Чтобы воспользоваться услугой необходимо быть авторизованным на портале eGov.kz, заполнить заявку на получение услуги и подписать её с ЭЦП.