Определены лучшие вузы Казахстана в 2018 году

Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) вновь определило лучшие вузы Казахстана. В 2018 году его возглавил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Последнюю строчку рейтинга заняли сразу три вуза - Казахстанский инженерно-педагогический университет Дружбы народов, Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова и Атырауский университет нефти и газа, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Лидирующие позиции рейтинга также заняли Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова, а также Карагандинский государственный технический университет.

Рейтинг казахстанских вузов составляется НААР с 2014 года. Составители отмечают, что определяющим фактором для вузов является репутация на национальном и международном образовательных рынках. Позиции университетов оцениваются по нескольким критериям: концентрации талантливых студентов, преподавателей и исследователей; академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава; качеству подготовки и трудоустройству выпускников; высокому уровню взаимодействия вузов и работодателей; а также конкурентоспособности научных публикаций преподавателей, докторантов и магистрантов.

Заявки на участие в рейтинге НААР представили 75 вузов республики, 17 из которых были исключены из-за некорректного заполнения. В генеральный рейтинг 2018 года вошли 58 вузов, из которых 6 национальных, 21 государственный, 7 акционерных и 24 частных.

Первую тройку лидеров заняли вузы, набравшие максимальное баллов показателей по каждому направлению образовательных студенческих программ. Следующие позиции рейтинга разделяют вузы, которые имеют оценку уровня их конкурентоспособности образовательных программ подготовки специалистов, представленную по нескольким, приоритетным для вуза, направлениям.