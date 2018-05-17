Доллар торгуется по 326,78 тенге

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 326,78 тенге, показав снижение на 2,38 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $116 млн., показав рост на $34,8 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду. В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.

Как пишет МИА «Казинформ», по результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на $0,85 до $79,28 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в июне на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на $0,18 до $71,49 за баррель.