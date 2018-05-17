Но они будут доступны для просмотра при нажатии «показать больше ответов»
Twitter будет скрывать сообщения троллей
Фото Pexels

Сервис микроблогов Twitter разработал новый алгоритм для того, чтобы находить и скрывать сообщения троллей, сообщает Коммерсант.

Для борьбы с троллями будет применяться машинное обучение. Алгоритмы будут распознавать «поведенческие сигналы». Например, если пользователь подписался одновременно на множество аккаунтов, не подтвердил свой адрес электронной почты или часто упоминает аккаунты пользователей, которые на него не подписаны.

На основе этих данных Twitter будет скрывать провокационные сообщения еще до того, как на них пожалуются другие пользователи соцсети. При этом они все еще будут доступны для просмотра при нажатии «показать больше ответов».

Ранее Twitter увеличил лимит знаков с 140 знаков до 280 знаков и отказался учитывать в лимите по знакам прикрепленные фотографии, видео, gif-анимацию, опросы и видео.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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