Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР подписано в Астане

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем подписано на Астанинском экономическом форуме, который проходит в столице Казахстана.

ЕАЭС и Китай вели переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в течение последних двух лет. Достигнуты договоренности по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству. Соглашение задаёт высокий стандарт регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав интеллектуальной собственности.

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов ранее сообщал, что соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров.