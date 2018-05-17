В Астане на три дня перекроют несколько улиц

С пятницы по воскресение в Астане в связи с проведением соревнований этапа Кубка Мира по триатлону ограничат движение на нескольких улицах, сообщает пресс-служба ДВД столицы.

С 18 по 20 мая будет ограничено движение по проспекту Момышулы от улицы Токпанова до улицы Кошкарбаева, также по улице Сарайшык от проспекта Момышулы по мосту М-1 и по улице Шалкыма от моста М-1, через мост М-2 до улицы Алиева.

Запрет на ограничение движений по вышеуказанным улицам будет действовать до окончания мероприятия.

Ограничения будут действовать 18 мая с 15:00 до 16:00, 19 мая с 12:00 до 18:00 и 20 мая с 9:00 до 15:00.

Полицейские Астаны просят водителей отнестись к временным ограничениям с пониманием и заранее планировать альтернативные пути объезда.