Он пройдет с 29 апреля по 5 мая
Чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе в 2019 году примет Астана
Фото icehockey.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Очередной чемпионат мира по хоккею группы А первого дивизиона в 2019 году пройдет в Астане. Турнир примет одна из лучших ледовых площадок на постсоветском пространстве - «Барыс - арена».

«Впервые в истории отечественного хоккея Казахстан примет Чемпионат Мира группы А первого дивизиона среди мужских команд. Международный турнир пройдет в Астане на современной Барыс-арене с 29 апреля по 5 мая 2019 года», - говорится на сайте Казахстанской федерации хоккея.

Такое решение было принято в рамках годового Конгресса Международной федерации хоккея: между Казахстаном и Словенией была выбрана наша страна.

За право выйти в элиту мирового хоккея в Астане будут бороться сборные Беларуси, Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы. Путевку могут получить только две команды. Отметим, что национальная сборная Казахстана на протяжении последних двух лет не может войти в 16 сильнейших команд мира.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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