Мир за ночь. 20-21 мая 2018 года

Иран обещал ЕС придерживаться соглашения о ядерной программе в случае, если страны сообщества смогут компенсировать урон, который нанесут Тегерану санкции Вашингтона, решившего выйти из сделки по атому; ответственность за атаку на православный храм Михаила Архангела в Грозном взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»; спецпрокурор Роберт Мюллер закончит свое расследование по «вмешательству России» в выборы в США до 1 сентября.

Иран обещал ЕС придерживаться соглашения о ядерной программе в случае, если страны сообщества смогут компенсировать урон, который нанесут Тегерану санкции Вашингтона, решившего выйти из сделки по атому, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. В прошедшие выходные вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии республики Али Акбара Салехи встречался в Тегеране с еврокомиссаром по вопросам энергетики Мигелем Ариасом Каньете, который, по данным издания, представлял Ирану предложения по предотвращению его экономической изоляции, а также пытался добиться от республики гарантий приверженности ядерному соглашению. Как подчеркивает издание, Салехи заявил, что призывал представителей ЕС выступить против Вашингтона и сохранить сделку. Он отметил, что Тегеран будет придерживаться соглашения в случае, если усилия ЕС в целом смогут компенсировать урон, который нанесут Ирану американские санкции, сообщает газета. «Мяч на их стороне», - приводит она слова Салехи. Каньете по итогам встречи заявил, что стороны договорились провести в конце ноября в Брюсселе семинар на высоком уровне по ядерному сотрудничеству. Кроме того, Каньете и Салехи подтвердили приверженность ЕС и Ирана действующей ядерной сделке.

Белоруссия подходит к финальной части вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), пишут РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия страны Алексея Богданова. Белоруссия подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году, в последние два года Минск активизировал работу по вступлению в эту организацию. Во вторник белорусская делегация под руководством первого замглавы МИД Андрея Евдоченко провела в Женеве очередной раунд переговоров по этой теме. «Конкретика вопросов, которые нам задают, уже говорит о том, что мы подходим к финальной части вступления Беларуси в ВТО, и я надеюсь, это произойдет очень скоро», — заявил Богданов в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье. «Нам удалось объяснить нашу позицию по многим спорным вопросам, мы заранее подготовили ответы, которые были включены именно в доклад рабочей группы, и большинство из них членами-странами ВТО было отмечено очень положительно», — также сказал он.

Ответственность за атаку на православный храм Михаила Архангела в Грозном взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», сообщает Коммерсант со ссылкой на Site Intelligence Group. Атака на храм Михаила Архангела произошла в субботу, 19 мая, в результате погибли три человека, двое из которых — сотрудники МВД, находившиеся в служебной командировке. Нападавшие также были убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что информация о причастности «Исламского государства» к нападению на храм в Грозном является способом «увести расследование в сторону». Он уверен, что порталы, которые отслеживают информацию о деятельности ИГ, «осознанно или вслепую» пытаются «внушить обывателю во всем мире, что иблисское государство до сих пор всесильная организация». «В конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер», — заявил Кадыров в своем Telegram. Он добавил, что следственно-оперативная работа по делу о нападении успешно продвигается.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал выйти из договоров, подписанных в рамках Содружества независимых государств, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на заявление президента. «Украина не ратифицировала устав СНГ и так и не стала, и не собиралась становиться, полноценной участницей СНГ. Теперь мы внимательно пересмотрим все международные договора, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам», — сказал Порошенко, выступая на мероприятии, посвященном памяти жертв политических репрессий. Накануне Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Он предлагал прекратить участие Украины в СНГ еще в апреле. Это решение поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В 2014 году это же ведомство заявило о принятом решении прекратить председательство Украины в СНГ и начале процесса выхода из Содружества.

Спецпрокурор Роберт Мюллер закончит свое расследование по «вмешательству России» в выборы в США до 1 сентября, сообщили «Известия» со ссылкой на New York Times. «Спецпрокурор планирует завершить к 1 сентября расследование в отношении того, препятствовал ли президент [США Дональд] Трамп российскому вмешательству», — цитирует издание слова адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани. Он добавил, что дальнейшее затягивание расследования может плохо повлиять на выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре. Расследование о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года длится уже год. На данный момент обвинения предъявлены 19 лицам — пяти гражданам США, 13 гражданам России и одному голландцу. В Белом доме и в Кремле категорически отрицают все обвинения, указывая на их бездоказательность и необоснованность.