Ущерб от весенних пожаров составил 4,4 млн тенге

Несмотря на принимаемые меры количество степных и лесостепных пожаров в Казахстане ежегодно увеличивается в разы, заявил в ходе заседания правительства министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. По его информации, только с начала текущего года уже произошло 45 лесостепных и 4 степных пожара, ущерб от которых составил 4,4 млн тенге. Жара, которая ожидается этим летом, по его словам, может усугубить ситуацию.

«Лесные и степные пожары были и остаются для нас весьма распространенной проблемой. С каждым годом их число увеличивается. По сравнению с 2016 годом в прошлом году в лесном фонде страны было зарегистрировано в два раза больше возгораний, площадь пораженная огнем увеличилась в пять раз, материальный ущерб от них - более чем в 7 раз. Также в разы было больше пожаров степных массивов, площадь возгорания которых достигла почти 850 тысяч гектар», - рассказал Касымов.

Он подчеркнул, что высокая пожарная опасность сохраняется и в 2018 году.

«С начала года уже зарегистрировано 45 весенних лесных и 4 степных пожара. Общая площадь возгорания составила более 10 тысяч гектар, материальный ущерб - 4,4 млн тенге. По прогнозным данным, в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит +30 градусов в южной, восточной и западной части республики, прогнозируется засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +41 градуса. Все это безусловно благоприятствует возникновению большого числа лесных и степных пожаров», - констатировал глава МВД.

По его словам, судя по отчетам с мест, во всех регионах уже приступили к мероприятиям по профилактике лесных и степных пожаров. В данное время реализуется специальный межведомственный план, согласованный с центральными и местными исполнительными органами, определена региональная группировка сил и средств.

«В общей сложности это порядка 30 тысяч человек и 6 тысяч единиц техники. В том числе, 497 автоцистерн, 17 вертолетов с водосливными устройствами, 47 пожарных поездов, 580 пожарных мотопомп», - привел цифры Касымов.

Он также заверил, что сотрудники противопожарной службы возобновляют объезды по крестьянским хозяйствам, проводят инструктажи среди работников и руководителей, проверяют наличие первичных средств пожаротушения, распространяют специальные памятки с рекомендациями. До конца мая пожарная инспекция комитета по ЧС завершит обследование национальных парков и природных заповедников. Особое внимание будет уделено проверкам детских оздоровительных лагерей.