Самолет «Эйр Астаны» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Астане

«Сегодня в аэропорту города Астана самолет Эйрбас-320 рейса КС352 Шымкент - Астана авиакомпании «Эйр Астана» регистрационный номер Р4-КВВ, после посадки в 13:22 во время пробега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 97 пассажиров и 9 членов экипажа. Воздушное судно отбуксировано на стоянку. Есть повреждения на двигателе. Аэродром был закрыт с 13 часов 30 минут до 14 часов 10 минут», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время столичный аэропорт работает в штатном режиме.

Во вторник ураган с градом обрушился на Астану. В результате в районе улицы Туркестан упал строительный кран, повреждены витражные стекла Дворца мира и согласия, в средней школе №43 сорвало кровлю, у здания Нацмузея местами сорвало наружную облицовку. По разным данным, к медикам за помощью обратились 10-13 человек.