​Тенге укрепился до 325,86 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 325,86 тенге, показав снижение на 1,34 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $188,45 млн., показав рост на $76 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $79 за баррель. Как писал Reuters, во вторник Минэнерго России распространило документ, в котором говорится, что ведомство не исключает продолжение сделки ОПЕК+ в 2019 году. Оно назвало сделку «чрезвычайно успешной» - она способствовала приближению котировок к $80 за баррель, максимумов последних 3,5 лет.

Во вторник российский рубль продолжил демонстрировать положительную динамику на фоне увеличения стоимости нефти и росту валют развивающихся рынков. Поддержкой для него также выступает приближение пика налоговых выплат, часть эффекта которого нивелируется покупкой валюты Центробанком для Минфина