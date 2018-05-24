​Тенге держится на уровне 325,5 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $68,25 млн., показав снижение на $120,2 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:30 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $79,44 за баррель. Как пишет Reuters, после заявления Минэнерго России о возможном продлении сделки ОПЕК+ на 2019 год, в самом картеле заявили, что из-за обеспокоенности уровнем поставок из Ирана и Венесуэллы ОПЕК может смягчить ограничения на добычу. К этому призывают рынок и США, которые считают, что нефтяное ралли зашло слишком далеко.

На торгах в среду курс российского рубля несколько ослаб из-за волатильности нефти и снижения валют развивающихся рынков. Это происходило перед публикацией протоколов последнего заседания ФРС США, чья тональность может усилить позиции доллара. Дополнительным фактором давления на рубль выступает ежедневная покупка Центробанком валюты для Минфина (порядка $260 млн. в день) в счет выделенных на это 322,8 млрд рублей в мае. До конца этой недели российские экспортеры должны заплатить налог на добычу полезных ископаемых, а в понедельник - налог на прибыль. Это продолжит оказывать поддержку рублю.