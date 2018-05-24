Самал Еслямовой подарили квартиру в Петропавловске

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вручил призеру Каннского фестиваля Самал Еслямовой, живущей в Москве, ключи от 3-х комнатной квартиры в Петропавловске, сообщает Казинформ .

Казахстанская актриса Самал Еслямова была удостоена награды Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме российского режиссера Сергея Дворцевого «Айка», повествующем о жизни эмигрантки из Кыргызстана в Москве. Фильм «Айка» снят компаниями из России, Казахстана, Германии, Польши и Китая.

«Никто из актеров нашего государства и стран СНГ не был удостоен столь высокой награды. Ваш успешный дуэт с режиссером фильма Сергеем Дворцевым - тоже уроженцем Казахстана - является примером для подрастающего поколения в сфере развития и популяризации казахстанской киноиндустрии», - сказал аким СКО Кумар Аксакалов.

Как сообщает информагентство, в зале областного акимата собрались родные, учителя актрисы, студенты колледжа искусств, в котором училась Самал Еслямова. С ними актриса пообещала встретиться в стенах учебного заведения.

«Я очень благодарна своим родителям, педагогам, всем североказахстанцам, которые разделили со мной эту радость. Я очень счастлива. Быть дома - особое чувство», - сказала Еслямова.

33-летняя Самал Еслямова, выпускница российского ГИТИСа, - первый в истории представитель Казахстана, получивший один из главных призов Каннского фестиваля.

В 2008 году Сергей Дворцевой, родившийся и долгое время живший в казахстанском Шымкенте, получил главный приз второй по важности программы фестиваля «Особый взгляд» за фильм «Тюльпан», в котором также сыграла Самал Еслямова. «Тюльпан», как и «Айка», также был совместной российско-казахстанской картиной.