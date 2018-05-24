​Ракета, сбившая малазийский боинг, состояла на вооружении России – международная комиссия

Международная группа экспертов, расследовавшая крушение малозийского самолета на юго-востоке Украины в 2014 году, постановила, что ракета, сбившая боинг, принадлежала российской армии, пишут «Ведомости» .

Руководитель отдела преступности национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен сообщил на пресс-конференции, что установка «Бук» принадлежала 53-й противовоздушной российской бригаде, размешавшейся под Курском:

«Все транспортные средства в конвое с ракетной установкой принадлежали российским вооруженным силам», – заявил он.

По итогам анализа доступной информации и изображений следователи отследили путь перемещения «Бука» из-под Курска на восток Украины.

Ранее следователи сообщили, что к гибели самолета может быть причастна группа из 100 человек. На сегодня удалось выяснить роли большинства из них, сообщил главный прокурор Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке. Однако на данный момент раскрывать всю информацию по делу не планируется, чтобы не навредить дальнейшему расследованию.

Самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. на юго-востоке Украины. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Для расследования трагедии была создана международная совместная следственная группа. В ее состав вошли прокуроры и представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, представители Евросоюза.