147 тысяч учеников окончили казахстанские школы в 2018 году

В школах Казахстана сегодня проходит торжественная линейка «Последний звонок», посвященная окончанию учебного года. В этом году выпускниками школ стали 147 тысяч человек, почти 7 тысяч из которых являются обладателями знака «Алтын белгі», сообщает Казинформ .

С 29 мая по 9 июня выпускники должны будут пройти итоговую аттестацию в виде экзаменов. Они будут сдавать экзамены в школе по пяти предметам, включая четыре обязательных (родной язык, второй язык, алгебра и начала анализа, история Казахстана) и один предмет по выбору с учетом их профиля обучения: общественно-гуманитарного или естественно-математического направления.

Как рассказали в пресс-службе министерства образования и науки, вручение аттестатов и выпускные вечера пройдут в школах 15 июня 2018 года. Ранее министр Ерлан Сагадиев отмечал, что участие в них остаётся добровольным решением каждого ученика.

Единое национальное тестирование в этом году пройдёт с 20 июня по 1 июля, и будет проводиться в 167 пунктах. Формат тестирования остался без изменений и будет включать 120 тестовых заданий. Максимальный балл по ним – 140, проходной – 50. Для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов. ЕНТ в этом году будут сдавать 102 442 выпускников.