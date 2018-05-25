В четверг рыночная стоимость Netfilx превышала $153 млрд
​Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney
Фото c сайта variety.com

Стриминговый сервис Netflix впервые обогнал по капитализации The Walt Disney Company и стал самой дорогой медиакомпанией мира. В четверг, по данным агентства Reuters, рыночная стоимость Netflix поднялась до $153 млрд, сообщают Ведомости.

По подсчетам Variety, капитализация Netflix на торгах в четверг достигала $161 млрд. По сравнению с 24 мая прошлого года рыночная стоимость компании выросла на 82%, отмечает издание.

Акции Disney, наоборот, дешевели в четверг. В результате капитализация компании 24 мая опускалась до $152,2 млрд, пишет Bloomberg. За год рыночная стоимость компании снизилась на 5%, отмечает агентство.

В апреле Netflix сообщил, что с начала года его аудитория выросла на 7,4 млн человек, сейчас на сервис подписаны 125 млн человек. Компании принадлежат такие сериалы как «Черное зеркало», «Очень странные дела» и «Карточный домик».

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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