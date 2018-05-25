Приговор Бишимбаеву оставлен без изменения

Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны по результатам рассмотрения апелляции оставила в силе приговор в виде 10 лет лишения свободы бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву.

«Апелляционную жалобу в отношении Бишимбаева оставить без удовлетворения», - сказала председатель судейской коллегии Алма Есымова.

Вместе с тем, судебная коллегия смягчила приговоры брату Бишимбаева Султану Нурлыбек - ему суд назначил пять лет лишения свободы вместо прежних семи, а также предпринимателям, которые проходили по эпизоду «Стекольный завод».

«Назначенное по статьям 28 часть 5, 366 ч.4 УК РК с применением ст. 55 ч.4 УК РК наказание в виде лишения свободы с семи до пяти лет на основании части второй ст. 4 закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с 25-летием независимости» от 12 декабря 2016 года, Ибрашеву, Исабек, Кожабаеву сократить назначенное наказание на одну четвертую часть. К отбытию назначить Ибрашеву - три года лишения свободы, Исабек, Кожабаеву – 1 год шесть месяцев каждому», - зачитала председатель коллегии.

«Апелляционную жалобу осужденных Бишимбаева, Анарбай, Нурлыбека, Айтимбетова, Мухтарова, Жуманазар, Смагулова, Косщанова, Сариева, Жакупова, …. Оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу осужденного Исабек, Ибрашева, Жаксыбаева, Кожабаева (…) удовлетворить частично. Постановление вступает в законную силу с момента оглашения полного текста, которое состоится 31 мая 2018 в 11:00».

Объясняя вынесенное решение, Есымова отметила, что, изучив все доказательства судебная коллегия пришла к единогласному мнению о виновности всех осужденных, в отношении которых состоялся обвинительный приговор в инкриминируемых им деяниях.

«Мотивы и доводы принятого решения, по которому коллегия посчитала состоявшимся приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам законным и обоснованным были приведены в апелляционном постановлении. По всем эпизодам обвинения коллегия посчитала доказанными, как и, в том числе, получение взятки Бишимбаевым по предварительному сговору от руководителей застройщика. В том числе, получение взятки от Исабек, а также в совершении хищения по стекольному заводу. Доказательства, которые приведены в приговоре коллегией оценены, они признаны допустимыми», - пояснила судья.

«Коллегия согласилась с необходимостью снижения наказания только в отношении Нурлыбек. При этом было принято во внимание совершение одного эпизода. Коллегия посчитала, что семь лет лишения свободы, которые назначил суд первой инстанции является чрезмерно суровым с учетом всех обстоятельств дела», - подчеркнула она.

Ввиду того, что ущерба по делу нет, возмещение ущерба состоялось, то подлежало сокращению назначенного наказания в отношении Ибрашева, Исабека и Кожабаева. Почему амнистия не применена в отношении Бишимбаева. Потому что согласно закону «Об амнистии» в случае если имеет место совокупность преступлений, тяжкое и особо тяжкое, амнистия в данном случае не применяется.

Сторона защиты Бишимбаева в свою очередь в интервью журналистам заявила, что не согласна с решением и будет обращаться в Верховный суд.

14 марта суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права за-нимать руководящие должности на государственной службе, в государственных ор-ганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства состав-ляет более 50%. Его признали виновным в получении взяток от строительных ком-паний за заключение контрактов по программе «Нурлы Жол», а также в получении взятки в размере $2 млн. за покровительство ТОО «Шымкентхиммонтаж» при стро-ительстве стекольного завода в Кызылорде. Бишимбаев свою вину не признавал.

Двоюродного брата Бишимбаева - Султана Нурлыбек осудили на семь лет. Еще 21 подсудимый - сотрудники компании «Байтерек DEVELOPMENT», а также руководи-тели строительных фирм - получили различные сроки заключения, либо много-миллионные штрафы.