Киномагнату Харви Вайнштейну предъявят обвинения в изнасиловании

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого более 50 женщин обвиняют в сексуальных домогательствах, сдался полиции Нью-Йорка. Впервые ему будут предъявлены обвинения по двум эпизодам изнасилования, сообщает BBC.

Если бы Вайнштейн не сдался полиции, то его бы вероятно арестовали: накануне Большое жюри, которое ведет расследование, объявило, что продюсеру будут предъявлены обвинения.

Вайнштейн появился в полицейском участке в 7:25 утра со стопкой книг и другими вещами, сообщает агентство Рейтер. Его сопроводили внутрь участка перед множеством журналистов.

Через несколько часов, как ожидается, Вайнштейна переправят в суд Манхэттена, где судья предъявит ему обвинения и отпустит под залог.

Первые официальные обвинения в адрес Вайнштейна - лишь промежуточный итог расследования, говорят источники New York Times. Также в расследовании участвует прокуратура Манхэттена. Источники издания также утверждают, что Вайнштейн заранее договорился об освобождении под залог в миллион долларов и подписку о невыезде. До суда Вайнштейн должен будет носить специальный электронный браслет слежения.

Речь идет о двух эпизодах изнасилования, сообщала ранее New York Times. Имя одной из предполагаемых жертв Вайнштейна не разглашается. Вторая истица - актриса Люсия Эванс, которая заявляет, что в 2004 году Вайнштейн заставил ее заняться с ним оральным сексом. Более 50 женщин обвинили Вайнштейна в домогательствах или изнасиловании. В их числе оказались актрисы Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн, модель и актриса Кара Делевинь. Макгоуэн также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы. Полиции США и Великобритании ведут расследование по поводу этих обвинений. Сам продюсер отвергает обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.