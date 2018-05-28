Депутат предложил создать «мозговой центр» для эффективной реализации сельхозпродукции

Агропромышленный сектор Казахстана не сможет развиваться, пока для аграриев не будут созданы понятные и последовательные правила игры, заявил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе председатель комитета по аграрным вопросам палаты Сапархан Омаров. В этой связи он озвучил пять проблем, которые стоят сегодня перед правительством и отраслью в целом.

«Правила игры в аграрном секторе должны быть понятными и последовательными. Отсутствует интегрированная база данных, в которой учитывались бы все субсидии, что делает невозможным оценку воздействия и проведение корреляции между финансовой поддержкой и экономическим ростом в конкретных секторах сельского хозяйств и категориях хозяйств. Такая цифровая система, интегрированная с системой идентификации земельных участков, идентификации сельскохозяйственных животных, базой данных сельхозтоваропроизводителей и другими аналогичными базами данных, привела бы к эффективному использованию субсидий», - заявил Омаров.

По его мнению, чтобы сельское хозяйство стало «драйвером экономики», одним из главных приоритетов аграрного сектора должно стать рациональное использование, охрана почвенных ресурсов и земель сельскохозяйственного назначения.

«Нужен комплексный подход к земле - как к средству производства, но с полноценной экономической оценкой. Для этого необходимы долгосрочные планы использования земель по всей вертикали - от республиканского уровня до конкретного хозяйства. На низовом уровне основным документом должен стать проект внутрихозяйственного землеустройства, в котором было бы комплексно расписано именно рациональное использование земли, без снижения ее плодородия», - считает депутат.

Омаров заявил, что по данным ученых, в последнее время в республике наблюдается ухудшение почвенно-мелиоративного и почвенно-экологического состояния, снижение почвенного плодородия, развитие водной и ветровой эрозии и вторичного засоления. Основной причиной ухудшения плодородия почв являются низкий уровень агротехники на полях землепользователей, сокращение площадей под многолетними травами, низкие объемы применения минеральных удобрений, практическое отсутствие применения органических удобрений. По его данным, если в Белоруссии на один гектар полей при выращивании культур используется до 200 кг удобрении, в России – до 50 кг, в Украине – до 100 кг, а в Казахстане этот показатель составляет в среднем около 4 кг.

«Это говорит о том, что у нас практически никто не занимается сохранением плодородия почвы. В результате, показатели урожайности сельхозкультур у нас заметно отстают от уровня стран, находящихся с нами в схожих природно-климатических условиях», - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, среди проблем развития сельского хозяйства Омаров назвал развитие орошаемого земледелия и реализацию сельскохозяйственной продукции.

«В настоящее время сельхозтоваропроизводителям оказывается всесторонняя поддержка в производстве сельхозпродукции. Однако если не оказывать поддержку при реализации сельхозпродукции по справедливым ценам, эффективность этой поддержки снизится. В первую очередь, нужен "мозговой центр", центр логистики и торговли, задачей которого является создание единой базы всей сельхозпродукции, производимой в стране, отслеживание конъюнктуры рынка, мониторинг ценообразования, информирование участников рынка о текущем и историческом состоянии рынка, подготовка рекомендаций по производству того или иного вида продукции, формирование оптовых партии сельхозпродукции и поиск покупателей», - перечислил депутат.

По его мнению, в качестве региональных представительств такого центра можно использовать потенциал уже имеющихся коммунальных рынков, социально-предпринимательских корпорации, хранилищ и складов частного бизнеса. Также депутат считает, если правительство хочет, чтобы отечественное сельское хозяйство развивалось, и увеличился экспортный потенциал, одной из важных задач должна быть диверсификация растениеводства.

«Мы не должны забывать, что на сегодняшний день основной экспортный потенциал страны - это качественная мука и пшеница. В последнее время уменьшаются объёмы урожая зерна с высоким протеином. В связи с этим необходимо с большой ответственностью задуматься о повышении качества и конкурентоспособности нашего урожая зерна, необходимо сохранить лидирующие позиции нашей страны по данным направлениям», - заключил Омаров.